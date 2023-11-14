Türkiye Kürek Federasyonu'nun kuruluş yılı değişti

Türkiye Kürek Federasyonu, kuruluş yılının 1924 olarak değiştirildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 07:38
Türkiye Kürek Federasyonu'nun kuruluş yılı değişti
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Türkiye Kürek Federasyonu, yapılan araştırmalar sonucu federasyonun kuruluş yılının yönetim kurulu kararıyla 1924 olarak değiştirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Araştırmalar neticesinde kürek branşının, 5-12 Eylül 1924 tarihlerinde düzenlenen Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın ilk genel kongresinde deniz sporları federasyonu altında teşkilatlandığı tespit edilmiştir. Dünya Kürek Federasyonu üyeliğinin ise 1931 yılında 17. üye sıfatıyla gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşılmıştır. 1957 olarak anılan kuruluş yılımız, 1924 yılı olarak değiştirilerek tescil edilmiştir" denildi.

Kuruluş tarihi kararının yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle alındığı belirtildi.


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