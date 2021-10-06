Cüneyt Çakır, Almanya - Romanya maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya ile Romanya arasında 8 Ekim Cuma günü oynanacak Dünya Kupası Elemeleri maçını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya ile Romanya arasında 8 Ekim Cuma günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri J grubu müsabakasını yönetecek.
Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.
İlgili Haberler
- Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!
- AKP'nin anketlerini açıkladı
- Rüşvet aldığı iddia edilen daire başkanı hakkında karar
- 'Bölücü kebapçı' sözlerine CHP'den yanıt
- TÜGVA’dan alındı İBB’ye devredildi
- Badeci şeyh Işık hakkında yeni karar
- İşte Saray'ın BAE'ye Peker teklifleri
- Ünlü sanatçı yaşamını yitirdi
- Boğaziçilileri 'terörist' ilan etti