Cüneyt Çakır, Almanya - Romanya maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya ile Romanya arasında 8 Ekim Cuma günü oynanacak Dünya Kupası Elemeleri maçını yönetecek.

DHA
06 Ekim 2021 Çarşamba, 12:09
Cüneyt Çakır, Almanya - Romanya maçını yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya ile Romanya arasında 8 Ekim Cuma günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri J grubu müsabakasını yönetecek.
Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.


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