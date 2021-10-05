Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü
Brezilya'da Sao Paulo RS ile Guarani arasında oynanan maçta, aleyhine çalınan frikikin ardından hakeme saldıran oyuncuya polis müdahale etti.
Sao Paulo RS ile Guarani arasında oynanan Brezilya altıncı lig müsabakasında şok edici bir olay yaşandı.
Sao Paulo RS oyuncusu William Ribeiro, aleyhine frikik çalmasından sonra hakeme tekmeyle saldırdı. Sahaya polis ve sağlık görevlilerinin girmesinin ardından maç durduruldu ve olayın öznesi olan Ribeiro tutuklandı.
Olayın ardından Sao Paulo RS, Ribeiro’nun sözleşmesini feshetti ve bir açıklama metni yayımladı:
“Sao Paulo RS’in kuruluşunun 113. gününün yıl dönümünde, kulübümüz tarihindeki en üzücü olaylardan biriyle karşılaştı ve bu vahim anlar, tüm sporseverlerde bir şok etkisi yarattı. Üzgünüz ve bu durumdan ötürü çok utanıyoruz. Tüm dünyaya, darbe alan hakeme ve ailesi ne en içten özür dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir ve hukuki süreçte gereken adımlar da atılacaktır.”
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