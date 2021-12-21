Cüneyt Çakır Kuveyt’teki finali yönetecek

Bugün oynanacak Kuveyt Emir Kupası finalinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 14:09
Cüneyt Çakır Kuveyt’teki finali yönetecek
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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek.

Bugün saat 18.45’te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak.

Müsabakanın yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu’ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR’ı da Abdullah K. Hendeal olacak.



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