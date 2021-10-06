Cüneyt Çakır'ın UEFA tarafından cezalandırılmayacağı iddia edildi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 19:31

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Milan ve Atletico Madrid arasındaki ikinci hafta mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, maçın ardından Milan cephesinin büyük tepkisini çekmişti.

Önceki günlerde İtalyan basınında çıkan haberler, Milan'ın Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet ettiğini ve Cüneyt Çakır'ın bu sebeple ceza alacağını yazmıştı.

Cüneyt Çakır'ın Almanya ile Romanya arasındaki oynanacak mücadelede görev verilmiş olması, Çakır'ın ceza almayacağı yönündeki görüşleri desteklemişti.

İtalyan medyasında bugün Calciomercato'da çıkan haber göre, Cüneyt Çakır'ın UEFA'dan herhangi bir ceza almayacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 29. dakikasında Milan oyuncusu Kessie, Cüneyt Çakır tarafından oyundan atıldı. Yenilginin ardından İtalyan takımının çalıştırıcısı Pioli, hakem için, “Yalnızca kırmızı kartta veya penaltıda değil, birçok pozisyonda; hakemin yorumunu gerektiren pozisyonlar sürekli rakibin lehine verildi.” yorumunda bulundu.