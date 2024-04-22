'Çürümüş bir takım var' demişti: Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'nın sözlerine tepki!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:15

Güncelleme: 22.04.2024 - 15:16

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Rıza Çalımbay gündeme dair Rasyospor'a açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos'un ayrılığı ile ilgili yorum yapmak istemediğini ve bu konulara girmeyeceğini belirten Rıza Çalımbay, Samet Aybaba'nın "İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var" sözüyle ilgili olarak ise, "Hiçbir zaman bir takıma çürük denmez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuz olabilir, başka bir şey olabilir; ama çürük denmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil. Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş'ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir" diye konuştu.

"AZERBAYCAN VE İRAN'DAN TEKLİF GELDİ"

Beşiktaş teknik direktörüyken Semih Kılıçsoy'a hemen şans verdiklerini ve Lugano maçında oynattıkarını hatırlatan Çalımbay, "Her an oyunun kaderini değiştirebilecek bir futbolcu. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Şu anda milli takıma çok faydalı olabilir. 16 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu da şans bulmalı. Özellikli bir santrfor. Serdar Topraktepe onu çok iyi tanıyor. Şans bulursa çok iyi futbolcu olur" dedi.

Teklifler aldığını belirten Çalımbay, "Azerbaycan ve İran'dan teklif geldi. Ancak İran ile İsrail arasında savaş durumu ortaya çıktı. Kabul etmedim. Bir de ailemizde bir sağlık sorunu vardı. O nedenle gitmek istemedim. Ama hayırlısı olsun. Sezona hırslı başlayacağız. Nasıl Sivas'ta ve diğer takımlarda başarılı olduysak yine aynısını yapmak için başlayacağız" dedi.

İSMAİL KARTAL'A DESTEK

Şampiyonluk yarışına değinen Çalımbay, "Şampiyonluk yarışı ortada gidiyor. Galatasaray takımı 2 sezondur çok istikrarlı gidiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa daha çok ihtiyacı olan taraf, çok hırslılar. Bence şampiyon son hafta belli olacak" diye konuştu.

Çalımbay, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın eleştirilen tercihleriyle ilgili konuşarak, "Takım içinde ne yaşandığını kimse bilemez. İsmail Kartal, maçı kazanmak için ekibiyle birlikte elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Eski maçlara baktığmızda İsmai Kartal yaptığı değişikliklerle bir sürü maç kazandılar. Bir maç kaybedilince her zaman antrenör suçlanıyor. Sezon başında bu yana oyuncu değişiklikleriyle kazandırdığı bir sürü maç var" dedi.