Cyle Larin, Club Brugge formasıyla ilk golünü Boussu Dour Borinage'ye attı

11 Eylül 2022 Pazar, 16:09

Sezon başında Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyip Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a imza atan Kanadalı golcü Cyle Larin, yeni takımındaki uzun süren sessizliğini bozdu.

Belçika ekibiyle bu sezon 8 maçta yalnızca 181 dakika forma şansı bulan ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Kanadalı oyuncu, Club Brugge'un RFC Seraing ile oynadığı maçın 52. dakikasında attığı golle takımını öne geçirmeyi başardı ve yeni sezondaki ilk golünü atmış oldu.

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan Larin, siyah-beyazlı formayla çıktığı 109 resmi maçta 39 gol 8 asistlik performans göstermişti.