Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, kariyerine Belçika'da devam edecek. Kanadalı golcünün yeni rotası belli oldu.
Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan ve siyah-beyazlılara veda eden Cyle Larin ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kanadalı golcünün, kariyerine Belçika ekibi Club Brugge'de devam edeceği iddia edildi.
LARIN İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Belçika ekibi Brugge, bonservisi elinde olan Larin'i transfer edecek. Transferde Tigres ve Olympiakos'un da ilgi gösterdiği Larin ile sağlık kontrolü sonrasında 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
AYRILIRKEN NE DEDİ?
Kanadalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" demişti.
BEŞİKTAŞ'TA NELER YAPTI?
Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu 2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İlk dönemde beklentilerin altında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu.
Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri durumundaydı. Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
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