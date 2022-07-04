Beşiktaş'ın Kevin N'Koudou planı ortaya çıktı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:41

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta kadro yapılanması devam ediyor. Siyah-beyazlılarda, yeni bir ayrılık daha kapıda. Teknik direktör Valerien Ismael, Kevin N'Koudou ile ilgili negatif düşünüyor.

N'KOUDOU İLE YOL AYRIMI YAKIN

Fanatik’in haberine göre, Beşiktaş formasıyla geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıkların ardından gözden düşen Kevin N'Koudou ile de yeni sezonda devam edilmesi planlanmıyor.

MENAJERİ TAKIM BAKIYOR

Bu durum, kendisine menajeri aracılığıyla iletilen Kamerunlu kanat oyuncusunun takım bakmaya başladığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcuyla da bonservisine karşılık yolların ayrılması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kamerunlu futbolcu geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. 2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik katkı verdi. Futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona erecek.