Beşiktaş'ta Wout Weghorst için plan değişti iddiası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Wout Weghorst planı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların Weghorts'un transferinde bonservis sorununu çözmek istediği kaydedildi.
Beşiktaş, forvet transferi için ilk tercihi Wout Weghorst ile anlaşmaya vardı. Cenk Tosun ile 1+1 yıllık kontrat yapan siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kulübü Burnley ile satın alma opsiyonu için pazarlık yaptı. Beşiktaş'ın esas planı da ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ İSTİYOR
Milliyet'in haberine göre, yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst'u bonservisiyle birlikte almak istiyor. 29 yaşındaki golcü için teklifini yapan Beşiktaş, Burnley'e teklifini yaparak beklemeye geçti.
BURNLEY ONAY VERMEZSE KİRALANACAK
İngiliz ekibi bu öneriyi kabul ederse Weghorst bonservisiyle birlikte gelecek. Hollandalı golcü aksi halde ilk planda bir yıl kiralık oynayacak ve kulüpler satın alma opsiyonu ve bonservis konusunda daha sonra yeniden masaya oturacak.
AVUSTURYA KAMPINA KATILABİLİR
Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalamak için gün sayan Wout Weghorst'un Avusturya kampına katılabileceği ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcu kulüpler arasındaki pazarlıkların tamamlanması ardından kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalayacak ve Avusturya'ya hareket edecek.
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