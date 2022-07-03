Son Dakika: Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzattı

03 Temmuz 2022 Pazar, 12:13

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 39 yaşındaki futbolcu ile yola devam edeceklerini ifade etmişti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zaman, bazı şeyleri değiştirmez. Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ İLE KUPALAR KAZANDI

Atiba, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupası kazandı. Atiba, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

PSV'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Kanadalı futbolcu, 2013 yazında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Atiba, Beşiktaş formasını toplamda ise 325 resmi maçta giydi. 26 gol atan Atiba 37 kez de asist yaptı.