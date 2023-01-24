Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 19:59

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 19:59

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Club Brugge'ye imza atan Cyle Larin'in yeni adresi İspanya oldu.

SATIN ALMA OPSİYONLU

İspanyol ekibi, Larin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Valladolid'in açıklamasında Kanadalı golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Club Brugge'de 13 maça çıkan Larin, 1 kez gol sevinci yaşadı.