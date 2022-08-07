D. Kiev maçında kırmızı kart görmüştü! Jesus'tan İsmail Yüksek'e 'Hazır ol' mesajı
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından İsmail Yüksek, Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ligdeki Ümraniyespor maçı için hocası Jorge Jesus'tan "Hazır ol" mesajı aldı.
Kırmızı kart cezalısı olduğu için UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Slovacko maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek'e Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan "Hazır ol" emri geldi.
Sporx'in haberine göre, sezona harika bir giriş yapan ancak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev maçında kırmızı kart görerek maçın kırılma anına sebep olan İsmail Yüksek, Ümraniyespor maçında göstereceği performansla yeniden taraftarların gönlünü kazanmak istiyor.
Yüksek, Kiev maçındaki kırmızı kart sonrası psikolojik olarak zor günler yaşamış ancak teknik ekip ve arkadaşlarından büyük destek görmüştü.
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