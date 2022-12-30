Dakar Rallisi Suudi Arabistan'da başlıyor
Bu yıl 45. kez koşulacak Dakar Rallisi, 31 Aralık Cumartesi günü Suudi Arabistan'daki etap ile başlayacak.
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'da yarın start alacak.
Rallide Red Bull sporcuları Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz ve Sam Sunderland'in yanı sıra birçok usta ve çaylak pilot mücadele edecek.
KIZILDENİZ KIYILARINDA BAŞLAYACAK
Bu yıl 45. kez koşulacak olan Dakar Rallisi'nde sporcular, 14 etapta yarışacak.
2023 Dakar Rallisi, Kızıldeniz kıyılarındaki kısa bir etap ile başlayacak. Bu kısa etabın ardından çıkış sıraları belli olacak. Startın verilmesiyle maceraya atılan sürücüler, doğuya doğru gaza basacak ve Suudi Arabistan'daki Rubülhali çölündeki zorlu üç etabı geçecek.
15 OCAK'TA SONA ERECEK
Dünyanın en zorlu rallisi 15 Ocak'ta, ülkenin doğu kıyısındaki Dammam şehrinde sona erecek.
Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan ralli, yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika macerasının ardından 2020 yılında ilk kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmişti.
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