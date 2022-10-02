Fin sürücü Kalle Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'nda tarihe geçti!

02 Ekim 2022 Pazar, 12:55

Yeni Zelanda Rallisi'ni kazanan Rovanpera, WRC tarihindeki en genç şampiyon oldu.

Sezonun 11. ayağı, Yeni Zelanda'da düzenlendi. 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 01.4 saniyede bitiren Rovanpera, sezonun 6, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.

COLIN MCRAE'NİN REKORUNU KIRDI

Böylece pilotlar klasmanında 237 puana yükselen Fin sürücü, bitime iki etap kala en yakın rakibi Ott Tanak ile arasındaki farkı 64 puana çıkararak ilk WRC şampiyonluğunu yaşadı.

WRC'de 22 yaşında zafere ulaşan Rovanpera, 1995'te 27 yaşındayken kazanan Colin McRae'ye ait en genç şampiyon olma rekorunu da ele geçirdi.