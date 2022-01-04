Dakar Rallisi'nin dördüncü gününde kazanan Carlos Sainz
Dakar Rallisi'nde dördüncü gün geride kalırken, Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının Al Qaisumah etabında efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz otomobil kategorisinde birinci olmayı başardı.
Bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi'nde dördüncü gün sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin dördüncü gününde 636 kilometrelik Al Qaisumah etabında yarıştı.
Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz, otomobil kategorisinde birinci olmayı başardı. Genel klasmanda ise Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah zirvede yer aldı.
Kamyon kategorisinde ilk üç günde olduğu gibi yine etaba Kamaz Master damga vurdu. İlk iki günün sonunda ilk üç sırayı alan Kamaz Master takımı dördüncü etabı da kazanmayı başardı. Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov etabın kazanan ismi oldu.
Dakar Rallisi'nin motosiklet kategorisinde ise Sam Sunderland rüzgârı esiyor. Red Bull sporcusu Sunderland dördüncü günün sonunda da genel klasmanda zirvede yer aldı. Red Bull KTM Factory Racing'in sporcusu Toby Price ise dördüncü günkü yarışı ikinci sırada tamamladı.
Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun beşinci günü 707 kilometrelik Al Qaysumah ile Riyadh arasında koşulacak.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- Sigaraya büyük zam!
- Belediyeden 21/b yöntemiyle ihale