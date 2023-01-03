Damar Hamlin: Amerikan futbolcusu maç sırasında yere yığıldı
Amerikan futbolcusu Damar Hamlin, ABD’deki NFL liginde bir maç sırasında yere yığıldı.
Amerikan futbolcusu Damar Hamlin, ABD’deki NFL liginde bir maç sırasında yere yığıldı.
Buffalo Bills sporcusu, Cincinnati Bengals’e karşı forma giydiği maçta rakip takımdan bir oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı.
24 yaşındaki sporcu, ABD’nin milli takımında da yer alıyor.
ABD’nin üst düzey Amerikan futbolu ligi olan NFL, hastaneye kaldırılan Damar Hamlin’in durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Maça ara verilirken diğer oyuncuların ağladıkları ve birbirlerine sarıldıkları görüldü.
Yerel spor muhabiri Joe Danneman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hamlin’in nabzının attığını fakat desteksiz nefes alamadığını yazdı.
Spor kanalı ESPN, sahaya giren sağlık çalışanlarının kalp masajı yaptıktan sonra oyuncuyu ambulansla hastaneye kaldırdığını aktardı.
Maça ara verilmesinden bir saat sonra yetkililer arayı yarına kadar uzattı.
NFL’de maçlara sakatlık nedeniyle ara verilmesi nadiren görülen bir durum.
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