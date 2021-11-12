Dani Alves, efsanesi olduğu Barcelona'ya geri dönüyor

12 Kasım 2021 Cuma, 21:38

Barcelona'da teknik direktörlüğe getirilen Xavi Hernandez, transfer çalışmalarına başladı.

Son günlerde adı Barcelona ile anılan Dani Alves Sport'a verdiği demeçte "Barcelona'dan ayrılırken bana nerede ve ne zaman ihtiyaç duyarlarsa geri döneceğimi söylemiştim. Kulübe olan sevgi ve saygım çok büyük. Bana ihtiyaç duyuyorlarsa tabii ki geri dönerim" ifadelerini kullandı.

XAVİ ONAYI VERDİ

Barcelona yönetimi Daniel Alves'in ilerleyen yaşı nedeniyle transferi konusunda fikir birliğine varamasa da habere göre teknik direktör Xavi, Daniel Alves için onay verdi.

Son olarak Sao Paolo'da oynayan ve şu an bonservisi elinde olan Daniel Alves'in önümüzdeki günlerde Barcelona'ya geri dönmesi bekleniyor. Barcelona tarafı ise bu transferi Ocak ayından önce bitirmeyi hedeflediği konuşuluyor.

İtalyan duyumcu gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise Dani Alves Barcelona ile kesin olarak anlaştı. Sözleşmenin imzalanması için gereken tek şey La Liga yönetiminin onayının alınması. Ayrıca Alves'in temsilcileri ile direkt temastan sonra varılan anlaşmaya göre sözleşme bir yıllık olacak.

BARCELONA KARİYERİ

2008 yazında Sevilla'dan 35 milyon Avro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Daniel Alves, 8 yıl boyunca forma giymişti.

Barcelona'da 6 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Alves, ayrıca 4 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İspanya Süper Kupa ve 3 Kulüpler Dünya Kupası kazanarak toplamda 23 kupa zaferi yaşadı.