Marcao İtalyan devlerinin radarına girdi
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'ya İtalya'nın iki dev kulübü Inter ve Roma'nın talip olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, İtalya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
Sporx'in İtalyan dayandırdığı haberine göre; Roma ve Inter, Brezilyalı savunma oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Fatih Terim'in takım liderlerinden biri olarak belirlediği yazılan Marcao için Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin çok istekli olduğu belirtildi.
Öte yandan iki kulübün de oyuncuyu izlemek için gözlem ekibi göndereceği ifade edildi.
Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı.
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