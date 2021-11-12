Kun Agüero sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu
Barcelona oyuncusu Kun Agüero'de kalp ritmi bozukluğu ortaya çıkmıştı ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı söylenmişti. Yıldız oyuncu "Tedavi görüyorum. 90 gün sonra görüşelim. Her zaman pozitif kalın." dedi.
İspanya La Liga'da Barcelona'nın Alaves ile karşılaştığı mücadelede maçın 42. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Agüero'nun, kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi konmuş ve yıldız oyuncunun sahalardan 3 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.
Sahalardan uzak kalacağı açıklanan Kun Agüero, sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı.
Agüero yaptığı açıklamada, "Bütün söylenenleri göz önünde bulundurarak kulüp doktorlarının talimatlarına uyuyorum, muayene oluyorum ve tedavi görüyorum. 90 gün sonra görüşelim. Her zaman pozitif kalın."
Kun Agüero, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 5 maçta yalnızca 1 gol atma başarısı gösterdi.
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