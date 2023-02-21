Dani Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? Dani Alves neden cezaevinde?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:06

2008-2016 yılları arasında 8 sezon boyunca Barcelona’da forma giyen Dani Alves, 5.5 yıl aradan sonra 2021 yılında yeniden Barcelona'ya geri dönmüştü. Şu anda cezaevinde tutuklu yargılanan Dani Alves'in hayatı ve neden hapiste olduğu merak ediliyor. İşte Dani Alves hakkında merak edilenler...

DANİ ALVES NEDEN CEZAEVİNDE?

30 Aralık'ta bir gece kulübünde yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadın, Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebide reddedildi.

DANİ ALVES KİMDİR?

Dani Alves 6 Mayıs 1983 tarihinde Juazeiro, Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başladı. Alves 2001 yılında Bahia'nın A takımıyla maçlara çıktı. Başarılı bir sezonun ardından 2002 yılında Sevilla tarafından transfer edildi.

Sevilla'da başarılı futbolunu sürdürdükten sonra 2003 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Brezilya'yla şampiyonluk yaşadı. Sevilla'nın 2006 ve 2007'de kazandığı UEFA Kupası'nda büyük rol oynayan Alves genç yaşının da avantajıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin dikkatini çekti.

2007-2008 sezonunda Sevilla'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde başarısız olmasının ardından 2 Temmuz 2008'de Barcelona'ya transfer oldu. 2008-2009 sezonu için Barcelona'ya 4 yıllık imza attı. Barcelona, Dani Alves'in transferi için Sevilla kulübüne 32 Milyon € ödedi. Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giydi.

2016/2017 sezonunda 8 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Juventus'a transfer oldu.

DANİ ALVES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2001-2002 Bahia

2002-2008 Sevilla

2008-2016 Barcelona

2016-2017 Juventus

2017-2019 Paris Saint-Germain

2019-2021 São Paulo

2021-2022 Barcelona

2022-2023 UNAM

DANİ ALVES KULÜP BAŞARILARI

BAHAİ

2001, 2002 Campeonato do Nordeste: 2

2001 Campeonato Baiano: 1

SEVILLA

2005-06, 2006-07 UEFA Kupası: 2

2006 UEFA Süper Kupası: 1

2006-07 Copa del Rey: 1

2007 Supercopa de España: 1

BARCELONA

2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16 La Liga: 6

2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16 Copa del Rey: 4

2009, 2010, 2011 Supercopa de España: 3

2008-09, 2010-11 2014-15 UEFA Şampiyonlar Ligi: 3

2009, 2011 UEFA Süper Kupası: 2

2009, 2011, 2015 FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 3

DANİ ALVES MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2003 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası: 1

2007,2019 Copa América: 2

2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası: 1

DANİ ALVES KİŞİSEL BAŞARILARI

2006 UEFA Kupası En İyi Oyuncu: 1

2006 UEFA Süper Kupası En İyi Oyuncu: 1

2006-07, 2008-09, 2009-10 ESM Yılın Takımı: 3

2007, 2009 UEFA Yılın Takımı: 2

2009 La Liga En İyi Defans Oyuncusu: 1