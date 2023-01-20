İspanya'da şok iddia: Brezilyalı futbolcu Dani Alves gözaltına alındı
Meksika Ligi ekibi Pumas UNAM forması giyen Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Dani Alves
MAHKEMEYE ÇIKACAK
Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı kaydedildi.
Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- Peker yine hareketlendi
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'