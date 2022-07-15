Daniel Amartey, Leicester City'nin kampına katıldı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan futbolculardan biri olan defans oyuncusu Daniel Amartey, takımı Leicester City'nin kampına katıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında yeni bir stoper transferi yapacaklarını ifade etti. Siyah-beyazlılarda gözler, Premier Lig'de Leicester City forması giyen Daniel Amartey'e çevrildi.
LEICESTER KAMPINA KATILDI
27 yaşındaki Ganalı futbolcu, Leicester'ın hazırlık kampına katıldı. Gana basını, futbolcu ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve futbolcunun temsilcileriyle de temasların olduğunu yazdı.
BEŞİKTAŞ'TAN İMZA PARASI İSTİYOR
Beşiktaş'ın Amartey'e yıllık 2 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği iddia ediliyor. Futbolcu 1 milyon Euro da imza parası istiyor. 2016 yılında 6.6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Leicester City ekibine giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.
SAĞ BEK VE LİBERO DA OYNUYOR
Premier Lig kariyeri boyunca 86 maçta görev alan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcu, Gana Milli takımı'nda 41 kez forma giydi.
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