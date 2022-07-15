Beşiktaş'ın Emirhan Topçu transferinde sona doğru

15 Temmuz 2022 Cuma, 13:06

Beşiktaş savunma hattına bir transfer daha yapıyor.

Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

NTV Spor’un haberine göre, 21 yaşındaki stoper için 950 bin Euro bonservis bedeli vermeyi kabul eden Beşiktaş, Karadeniz ekibi ile ödeme planı konusundaki ayrıntıları görüşüyor.

Emirhan ile de masaya oturan siyah beyazlılar, 21 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Çaykur Rizespor altyapısında yetişen Emirhan, 2020'de Bosna Hersek'in Celik Zeniza, 2021'de ise Menemenspor'da kiralık olarak forma giydi.

21 yaşındaki stoper geçen sezon Karadeniz ekibi ile 13 maça çıktı.