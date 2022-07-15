Beşiktaş'ın Emirhan Topçu transferinde sona doğru

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İddiaya göre siyah beyazlılar, 21 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 13:06
Beşiktaş'ın Emirhan Topçu transferinde sona doğru
Abone Ol google-news

Beşiktaş savunma hattına bir transfer daha yapıyor.

Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

NTV Spor’un haberine göre, 21 yaşındaki stoper için 950 bin Euro bonservis bedeli vermeyi kabul eden Beşiktaş, Karadeniz ekibi ile ödeme planı konusundaki ayrıntıları görüşüyor.

Emirhan ile de masaya oturan siyah beyazlılar, 21 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Çaykur Rizespor altyapısında yetişen Emirhan, 2020'de Bosna Hersek'in Celik Zeniza, 2021'de ise Menemenspor'da kiralık olarak forma giydi.

21 yaşındaki stoper geçen sezon Karadeniz ekibi ile 13 maça çıktı.


süper lig beşiktaş emirhan topçu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler