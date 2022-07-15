Beşiktaş'ın Emirhan Topçu transferinde sona doğru
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İddiaya göre siyah beyazlılar, 21 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.
Beşiktaş savunma hattına bir transfer daha yapıyor.
Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.
SÖZLEŞME AYRINTILARI
NTV Spor’un haberine göre, 21 yaşındaki stoper için 950 bin Euro bonservis bedeli vermeyi kabul eden Beşiktaş, Karadeniz ekibi ile ödeme planı konusundaki ayrıntıları görüşüyor.
Emirhan ile de masaya oturan siyah beyazlılar, 21 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Çaykur Rizespor altyapısında yetişen Emirhan, 2020'de Bosna Hersek'in Celik Zeniza, 2021'de ise Menemenspor'da kiralık olarak forma giydi.
21 yaşındaki stoper geçen sezon Karadeniz ekibi ile 13 maça çıktı.
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