Eski Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala'ya Fransız kancası
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile kontratı sona eren Fabrice N'Sakala, Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Ajaccio ile görüşüyor. Fransızlar, transferde imzaların atılmasının an meselesi olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ta geçen yıl Trabzonspor maçının ardından kadro dışı bırakılan ve siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi. N’Skala’ya Fransa’dan talipler olduğu kaydedildi.
AJACCIO, N'SAKALA İÇİN DEVREDE
Fransız basınında yer alan haberlere göre; 2020 yazında Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Fabrice N'Sakala için Ligue 1 ekiplerinden Ajaccio devreye girdi. 31 yaşındaki sol bekin Ajaccio tarafından geçirildiği test sonrası sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'TA NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?
Sergen Yalçın döneminde transfer edilen isimlerden biri olan N'Sakala, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından bordo-mavililerde Yusuf Sarı'nın galibiyeti kutladığı Instagram paylaşımını beğenmişti. Bu tavrı hem yönetim hem de taraftarların sert tepkisini çekmişti.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta 37 maçta 3042 dakika süre alan futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. N'Sakala, geçen sezon ise 7 maçta 616 dakika oynadı ve skora katkı yapamadı. Futbolcunun güncel piyasa değeri 150 bin Euro olarak gösteriliyor.
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