Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gerisinde kaldı
Süper Lig’de, son 3 yılda oyuncu satışlarından elde edilen gelirde Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, giden oyunculardan bonservis geliri elde edemedi.
Siyah-beyazlılar, oyuncu satışından gelir elde etme konusunda rakiplerine yetişemedi.
Hürriyet’in haberine göre Beşiktaş Kulübü, 29 Ağustos 2019’da Garry Medel’i 1.5 milyon Euro bonservisle İtalyan takımı Bologna’ya satmasının ardından giden oyunculardan bonservis kazanamadı.
RIDVAN YILMAZ’IN SATIŞI SEKTEYE UĞRADI
Bu yıl Rıdvan Yılmaz transferi ile bu şanssızlığı kırmaya çok yaklaşan siyah beyazlılar, Kostic’i satamayan Eintracht Frankfurt’un son anda caymasıyla yeniden amacına ulaşamadı.
Siyah beyazlılarda sportif yönetici Ceyhun Kazancı, önceki gün yaptığı açıklamada, "Frankfurt tarafı net bir halde söyledi. Bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyorlardı. Bitmek üzereydi. O bitmedi" ifadelerini kullanırken Alman takımındaki söz konusu oyuncunun Kostic olduğu öğrenildi. Sırp futbolcunun İtalyan takımı Inter’e gitmesi bekleniyordu. Lakin gelinen durumda ekipte kalma ihtimali güçlendi. Bu durumun da Rıdvan’ın transferini etkilediği belirtildi.
EZELİ RAKİPLERİN GERİSİNDE
Öte yandan Beşiktaş, 2019-20 döneminden sonra tam 59 kez oyuncularıyla yollarını ayırırken birtakım futbolcularla vedalaştı ya da kiralık gönderdi. Siyah-beyazlılar, buna karşın söz konusu isimlerinden hiçbirinden yarar sağlayamadı.
Bu süreçte siyah-beyazlıların ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray ise yaptıkları satışlardan gelir elde etmeyi başardı.
3 büyük kulüp içinde Fenerbahçe toplamda 38 milyon 860 bin Euro’luk transfer geliri ile tepeye çıktı. Galatasaray da transferde 19 milyon 390 milyon Euro’luk gelir elde etti.
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