Daniel Farke'nin Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi

10 Aralık 2021 Cuma, 15:17

Sergen Yalçın'ın istifasının ardından hızla hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta pek çok aday gündeme gelirken ilk teklif son olarak Norwich'i çalıştıran Daniel Farke'ye yapıldı.

Alman Sport1'in haberinde Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun, Daniel Farke'ye emanet edileceği iddia edilmiş, ayrıca haberde anlaşmanın 48 saat içinde sağlanmasının beklendiği belirtilmişti.

Bugün ise yeni bir iddia da gündeme geldi. Sport1'in haberine göre Daniel Farke, Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak siyah beyazlıları reddetti. 45 yaşındaki Alman teknik direktör, devre arasında bir takımın başına geçmeye sıcak bakmıyor.

Alman hoca, 2017 Temmuz'undan, Kasım ayının başına kadar Norwich City'yi çalıştırıyordu. Farke öncesinde ise Borussia Dortmund'un 2. takımında görev almıştı.