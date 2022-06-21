Daniel-Kofi Kyereh Almanya'da kaldı!

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen ve sosyal medya hesabından önceki gün İstanbul'dan paylaşım yapan Daniel-Kofi Kyereh ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Almanya 2. Ligi takımlarından Saint Pauli'de forma giyen futbolcunun yeni adresi netleşti.

KYEREH, FREBURG İLE EL SIKIŞTI

Alman basınında yer alan haberlere göre; 26 yaşındaki futbolcu Freiburg ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Mainz ve Stuttgart'ın da listesinde olan futbolcu Werder Bremen ile de görüşmüş fakat transfer gerçekleşmemişti.

KARİYERİNE BUNDESLİGA'DA DEVAM EDECEK

Freiburg Kulübü, Kyereh için 4.5 milyon Euro'yu kasasından çıkaracak. Geçen sezon Almanya 2. Ligi'nde 12 gol 10 asistlik performansıyla takımı Saint Pauli'nin yıldızlarından biri olan futbolcu, böylece kariyerinde Bundesliga'da devam edecek.

WERDER BREMEN İLE NEDEN ANLAŞAMAMIŞTI?

Daniel-Kofi Kyereh için Werder Bremenli yönetici Clemens Fritz, "Onunla ciddi şekilde ilgilendik. Ama bizim için artık bitti. Transfer etmeyi çok isterdik ama oyuncu farklı bir yol seçti" açıklamasını yapmıştı.