Daniel Wiffen, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı!

Erkekler 800 metre serbest stil yüzmede İrlandalı Daniel Wiffen, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:34
Daniel Wiffen, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 800 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyaya uzandı.

İrlandalı yüzücü, 7 dakika 38 saniye 19 saliselik derecesiyle yeni olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Bir önceki rekor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Mykhailo Romanchuk tarafından 7 dakika 41 saniye 28 saliselik dereceyle kırılmıştı.

ABD'li Bobby Finke 7 dakika 38 sanile 75 saliselik dereceyle gümüş madalya kazanırken, İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri ise 7 dakika 39 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.

Madalya kazanan üç yüzücünün de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kırılan rekoru geçmesi dikkati çekti.


Daniel Wiffen haberleri rekor haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Olimpiyatta yarışlar Sen Nehri'nin kirliliği nedeniyle ertelendi!

Olimpiyatta yarışlar Sen Nehri'nin kirliliği nedeniyle ertelendi!
Milli atıcı Oğuzhan Tüzün olimpiyata veda etti!

Milli atıcı Oğuzhan Tüzün olimpiyata veda etti!
Olimpiyatlarda 3. gün tamamlandı: Zirve hala Japonya'nın

Olimpiyatlarda 3. gün tamamlandı: Zirve hala Japonya'nın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler