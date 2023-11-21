Danimarka, EURO 2024 Elemeleri'ni kayıpla bitirdi!

Danimarka, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'ya 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 07:59
Danimarka, EURO 2024 Elemeleri'ni kayıpla bitirdi!
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EURO2024 Elemeleri H Grubu maçında Kuzey İrlanda, Danimarka ile karşılaştı.

Windsor Park'ta oynanan maçı Kuzey İrlanda 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 60. dakiakda Price ve 81. dakikada Charles'ten geldi.

Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Daha önce EURO2024'ü garantileyen Danimarka, grubu 22 puanla tamamladı. İrlanda ise 9 puana yükseldi.


Danimarka Kuzey İrlanda EURO 2024

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