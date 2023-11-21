Slovenya, Kazakistan'ı yıktı... EURO 2024 biletini kaptı!
Slovenya, EURO 2024 Elemeleri son hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Kazakistan'ı 2-1 mağlup ederek Almanya'daki turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında Slovenya ile Kazakistan karşılaştı. Stozice Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovenya 2-1 kazandı ve Almanya biletini kaptı.
Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko ile 86. dakikada Benjamin Verbic'ten geldi. Kazakistan'ın tek golünü 48. dakikada Ramazan Orazov kaydetti.
Slovenya'da Fenerbahçeli Miha Zajc ile Alanyasporlu Jure Balkovec, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten Slovenya, grubu lider bitirerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Konuk ekip Kazakistan ise 18 puanda kalarak eleme aşamasını dördüncü sırada noktaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'a kar geliyor!
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Ümit Dikbayır'dan istifa kararı!
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- Kurdeleyi jandarma komutanına tutturdular
- Tarkan hastalığını ilk kez açıkladı
- Elazığ'daki ilkokula 'Messi' şoku
- 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt verdi
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı