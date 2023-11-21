Çekya 3 puanı 3 golle aldı... EURO 2024 biletini kaptı!
Çekya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) son hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Moldova'yı 3-0 mağlup ederek Almanya'daki turnuvaya katılmaya hak kazandı.
EURO2024 Elemeleri E Grubu son maçında Çekya, Moldova ile karşılaştı.
Andruv Stadion'da oynanan maçı Çekya 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Doudera, 72. dakikada Chory ve 90. dakikada Soucek kaydetti.
Bu sonuçla Çekya EURO2024'e katılmaya hak kazandı.
Almanya biletini kapan Çekya, 15 puanla 2. sırada kaldı. Moldova ise grubu 10 puanda tamamladı.
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