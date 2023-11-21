Çekya 3 puanı 3 golle aldı... EURO 2024 biletini kaptı!

Çekya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) son hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Moldova'yı 3-0 mağlup ederek Almanya'daki turnuvaya katılmaya hak kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 07:56
Çekya 3 puanı 3 golle aldı... EURO 2024 biletini kaptı!
Abone Ol google-news

EURO2024 Elemeleri E Grubu son maçında Çekya, Moldova ile karşılaştı.

Andruv Stadion'da oynanan maçı Çekya 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Doudera, 72. dakikada Chory ve 90. dakikada Soucek kaydetti.

Bu sonuçla Çekya EURO2024'e katılmaya hak kazandı.

Almanya biletini kapan Çekya, 15 puanla 2. sırada kaldı. Moldova ise grubu 10 puanda tamamladı.


Çekya Moldova EURO 2024

İlgili Haberler

Slovenya, Kazakistan'ı yıktı... EURO 2024 biletini kaptı!

Slovenya, Kazakistan'ı yıktı... EURO 2024 biletini kaptı!
İtalya, Ukrayna'yı geçerek EURO 2024 biletini aldı!

İtalya, Ukrayna'yı geçerek EURO 2024 biletini aldı!
İspanya'nın genç yıldızı Gavi'den kötü haber: EURO 2024'te olmayabilir!

İspanya'nın genç yıldızı Gavi'den kötü haber: EURO 2024'te olmayabilir!

En Çok Okunan Haberler