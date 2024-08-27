Danimarka'dan Victor Nelsson ve Elias Jelert kararı!
Danimarka A Milli Futbol Takımı, Galatasaray forması giyen savunmacı Victor Nelsson'u UEFA Uluslar Ligi maçları kadrosuna çağırdı. Sarı-kırmızılı takımın bir diğer Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert ise İsviçre ve Sırbistan maçları kadrosunda yer bulamadı.
Danimarka, Uluslar Ligi'nde İsviçre ve Sırbistan ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da yer aldı.
JELERT YER ALMADI
Öte yandan sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Elias Jelert, kadroda kendine yer bulamadı.
Danimarka'nın milli takım kadrosu şu şekilde:
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