Danimarka'dan Victor Nelsson ve Elias Jelert kararı!

Danimarka A Milli Futbol Takımı, Galatasaray forması giyen savunmacı Victor Nelsson'u UEFA Uluslar Ligi maçları kadrosuna çağırdı. Sarı-kırmızılı takımın bir diğer Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert ise İsviçre ve Sırbistan maçları kadrosunda yer bulamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:47
Danimarka'dan Victor Nelsson ve Elias Jelert kararı!
Abone Ol google-news

Danimarka, Uluslar Ligi'nde İsviçre ve Sırbistan ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.

Açıklanan kadroda Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da yer aldı.

JELERT YER ALMADI

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Elias Jelert, kadroda kendine yer bulamadı.

Danimarka'nın milli takım kadrosu şu şekilde:


Victor Nelsson haberleri Elias Jelert haberleri Danimarka haberleri uefa uluslar ligi haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor: İşte tur olasılıkları!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor: İşte tur olasılıkları!
Arda Turan'ın gözü Galatasaraylı oyuncuda!

Arda Turan'ın gözü Galatasaraylı oyuncuda!
Fransızlar duyurdu: Galatasaray'a Arjantinli bek!

Fransızlar duyurdu: Galatasaray'a Arjantinli bek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler