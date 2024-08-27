Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor: İşte tur olasılıkları!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:01
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor: İşte tur olasılıkları!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün İsviçre takımı Young Boys’u konuk edecek.

RAMS Park’ta saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

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Sarı-Kırmızılılarda geçen sezonki Sparta Prag karşılaşmasından sonra yaşananlar nedeniyle UEFA’dan 2 maç ceza alan teknik direktör Okan Buruk, takımının başında sahaya çıkamayacak.

İsviçre’deki mücadelede kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, hastalığı bulunan Wilfried Zaha ve sakatlığı geçmeyen Davinson Sanchez bugün forma giyemeyecek.

İŞTE TUR OLASILIKLARI

İlk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

90 dakika sarı-kırmızılıların 1 farklı üstünlüğüyle biterse uzatmalara geçilecek. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.


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