Emersol Royal kimdir? Galatasaray'ın istediği Emerson Royal kaç yaşında, nereli? Emerson Royal hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:12

Güncelleme: 20.01.2025 - 18:12

Galatasaray, sağ bek pozisyonu için gözünü sezon başında da istediği bir yıldıza çevirdi. Cimbom, Emerson Royal'i transfer etmek istiyor. Peki, Emerson Royal kimdir? Galatasaray'ın istediği Emerson Royal kaç yaşında, nereli? Emerson Royal hangi takımlarda oynadı?

EMERSON ROYAL KİMDİR?

Emerson, futbol kariyerine 2014 yılında Ponte Preta’nın altyapısında başladı. 2017 yılında profesyonel kariyerine adım atarak Campeonato Paulista’da Linense’ye karşı ilk maçına çıktı. 2018’de Atlético Mineiro’ya transfer olan Emerson, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılı boyunca 23 lig maçına çıkan ve 1 gol atan Emerson, 30 Eylül 2018’de Sport’a karşı ilk golünü kaydetti.

EMERSON ROYAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

31 Ocak 2019’da, Atlético Mineiro Emerson'ı Barcelona'ya transfer etti. Barcelona ve Real Betis arasında yapılan ortak finansal anlaşma ile Emerson’ın ekonomik haklarının bir kısmı Betis’e devredildi. 2019 yılında Real Betis’e kiralanan Emerson, burada 7 maçta 3 gol, 6 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek La Liga'da kendini gösterdi.

2021 yazında, İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur, Emerson’ı 25.8 milyon sterlinlik bir bedelle kadrosuna kattı. Tottenham’daki ilk sezonunda 3 Nisan 2022’de Newcastle United’a karşı ilk golünü atan Emerson, aynı zamanda 2022-2023 sezonunda takımının en önemli oyuncularından biri oldu. Ancak 28 Mart 2023'te yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süreli bir tedavi sürecine girdi. 2023-2024 sezonunun açılış maçında Brentford’a karşı attığı uzak mesafe golü ile dikkatleri üzerine çekti.

Emerson’un AC Milan’a transferi, 2024 yazında gerçekleşti. Serie A kulübüyle dört yıllık sözleşme imzalayan Emerson, kariyerinde yeni bir döneme adım atmış oldu.