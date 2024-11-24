Darius Songaila Manisa Basket'te!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 15:41

Güncelleme: 24.11.2024 - 15:41

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, teknik ekibine takviye yaptı.

Ege temsilcisi, Koç Kazys Maksvytis'in teknik ekibini daha önce NBA ve Euroleague takımlarında da tecrübesi bulunan Darius Songaila ile güçlendirdi.

Oyunculuk kariyerinde de NBA ve Euroleague takımlarında başarılı bir kariyeri olan Songaila, 2015-2018 yılları arasında Zalgiris Kaunas ve 2020-24 yılları arasında da San Antonio Spurs'da asistan koç olarak görev yaptı.