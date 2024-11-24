Yeni sözleşme teklif edilmişti: Fenerbahçe'de imza an meselesi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.
RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında 144 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.
Etiketler: #fenerbahçe #irfan can kahveci #Sözleşme
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