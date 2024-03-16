Darmstadt 98 - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Darmstadt ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:50
Darmstadt 98 - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Torsten Lieberknecht'in ekibi Darmstadt ile karşı karşıya gelecek.

DARMSTADT - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Böllenfalltor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

DARMSTADT - BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Reichel'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak. 

Darmstadt, ligde oynadığı son maçta Leipzig deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 

Bayern Münih ise sahasında Mainz'ı 8-1 mağlup etmişti. 


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