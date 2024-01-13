Darmstadt 98 - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nuri Şahin'in yardımcı antrenör olarak görev yaptığı ve milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında deplasmanda Darmstadt 98 ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
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Almanya Bundesliga'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Torsten Lieberknecht'in ekibi Darmstadt 98 ile karşı karşıya gelecek.
DARMSTADT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Böllenfalltor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
DARMSTADT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Mainz 05 ile 1-1 berabere kalmıştı.
Darmstadt 98 ise Hoffenheim deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı
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