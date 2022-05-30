Darüşşafaka-Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz sürprizi

Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Basketbol'u 91-65 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde adını finale yazdırdı. Son olarak Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz da mücadeleyi takip etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:41
Darüşşafaka-Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz sürprizi
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup edip seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi.

Fenerbahçe’nin rakibi ise Anadolu Efes (1)-(1) Galatasaray Nef eşleşmesinden galip ayrılan taraf olacak.

Karşılaşmayı izleyenler arasında son olarak Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen, eski milli futbolcu Burak Yılmaz da yer aldı. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Darüşşafaka'ya destek verdi.



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