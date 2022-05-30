Darüşşafaka-Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz sürprizi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:41

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup edip seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi.

Fenerbahçe’nin rakibi ise Anadolu Efes (1)-(1) Galatasaray Nef eşleşmesinden galip ayrılan taraf olacak.

Karşılaşmayı izleyenler arasında son olarak Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen, eski milli futbolcu Burak Yılmaz da yer aldı. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Darüşşafaka'ya destek verdi.



