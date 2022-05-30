Darüşşafaka-Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz sürprizi
Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Basketbol'u 91-65 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde adını finale yazdırdı. Son olarak Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz da mücadeleyi takip etti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65’lik skorla mağlup edip seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi.
Fenerbahçe’nin rakibi ise Anadolu Efes (1)-(1) Galatasaray Nef eşleşmesinden galip ayrılan taraf olacak.
Karşılaşmayı izleyenler arasında son olarak Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen, eski milli futbolcu Burak Yılmaz da yer aldı. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Darüşşafaka'ya destek verdi.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- İşte AKP'nin son planı!
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Naci Görür: Vatandaşlar tazminat davası açabilirler
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- Erdoğan 'görev onayı' alamadı