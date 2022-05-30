ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı 91-65 mağlup etti. Seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe, finale yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Darüşşafaka ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Maça Darüşşafaka 6-0'lık seriyle başlarken Fenerbahçe Beko, hücumdan üst üste sayı bulamadan döndü. Sarı-lacivertli takımın ilk basketi, çeyreğin bitimine 5 dakika 30 saniye kala geldi. Fenerbahçe Beko, kalan sürede üstünlüğü alırken sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 16-10 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreğine, Darüşşafaka'nın basketiyle başlarken çeyreğin ilk dakikasında Doğuş Özdemiroğlu ve Jan Vesely arasındaki top kapma mücadelesi sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Aynı pozisonyda Mario Guduric, ayağını burktuğu için kenara gelirken yerini Tarık Biberovic'e bıraktı. İkinci çeyrekte farkı açmayı başaran Fenerbahçe Beko, bitime 2 dakika kala farkı 16 sayıya kadar çıkartırken devreyi, 23-42 önde tamamladı.
İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğin bitimine 5 dakika kala farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Çeyrek sonunda da farkı korumayı başaran sarı-lacivertli takım, maçın son bölümüne 45-71 önde girdi.
Son periyotta da etkili oyununu sürdüren ve Darüşşafaka'nın farkı kapatmasına izin vermeyen ve daha da açan Fenerbahçe Beko, maçı da 91-65 kazanmayı başardı.
Böylelikle seride durumu 3-1'e getiren Aleksandar Djordjevic'in öğrencileri finale yükselmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Anadolu Efes - Galatasaray NEF eşleşmesinin tur atlayanı olacak. O eşleşmede 1-1'lik eşitlik bulunuyor.
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