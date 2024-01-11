Darüşşafaka Lassa son 16 için umutlarını korudu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa evinde ağırladığı MHP Riesen takımını 83-72 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 08:21
Darüşşafaka Lassa son 16 için umutlarını korudu!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Almanya'nın MHP Riesen takımını 83-72 yendi.

Rakibiyle oynadığı ilk maçı kaybeden Darüşşafaka Lassa, aldığı bu galibiyette durumu 1-1 yaptı.

İki galibiyete ulaşan takımın son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, üçüncü ve son maç 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan), Dariusz Zapolski (Polonya)

Darüşşafaka Lassa: Adams 11, Carlton 15, Tolga Kay 4, Abdur-Rahkman 17, Berk Demir 9, Pandi 12, Timma 9, Muhsin Yaşar 4, Bora Yaşar 2

MHP Riesen: Buie:10, Graves 16, Lewis 12, Edigin, Polas 2, Melson 10, Bahre 8, Patrick 6, Pleta 2, Childs 2, Hammond 4

1. Periyot: 21-26

Devre: 46-34

3. Periyot: 68-52

Beş faulle çıkan: 33.26 Edigin (MHP Riesen)


Darüşşafaka Lassa basketbol şampiyonlar ligi MHP Riesen

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