Darüşşafaka, son 16'ya kötü başladı! Surne Bilbao 85-75 Darüşşafaka

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:31

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:31

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Surne Bilbao'ya 85-75 yenildi.

Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-14 geride kapatan yeşil-siyahlı ekip, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirerek devre arasına 36-34 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde üstünlüğünü koruyamayan Darüşşafaka, son periyoda 60-52 geride başladı. Son 10 dakikada üstünlüğü ele alamayan yeşil-siyahlı ekip, sahadan 85-75 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka'da 19 sayı üreten milli basketbolcu Ercan Osmani, maçın en skoreri oldu. Yeşil-siyahlılarda Markel Starks 14, Wayne McCullough 10, Gabriel Olaseni ile Akwasi Yeboah 8'er, Can Korkmaz ve Doğuş Özdemiroğlu 6'şar, Hakan Sayılı ile Aaron White ise 2'şer sayı üretti.