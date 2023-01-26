Darüşşafaka, son 16'ya kötü başladı! Surne Bilbao 85-75 Darüşşafaka
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, sahasında ağırladığı Surne Bilbao'ya 85-75 yenildi.
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Surne Bilbao'ya 85-75 yenildi.
Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-14 geride kapatan yeşil-siyahlı ekip, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirerek devre arasına 36-34 önde girdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde üstünlüğünü koruyamayan Darüşşafaka, son periyoda 60-52 geride başladı. Son 10 dakikada üstünlüğü ele alamayan yeşil-siyahlı ekip, sahadan 85-75 mağlup ayrıldı.
Darüşşafaka'da 19 sayı üreten milli basketbolcu Ercan Osmani, maçın en skoreri oldu. Yeşil-siyahlılarda Markel Starks 14, Wayne McCullough 10, Gabriel Olaseni ile Akwasi Yeboah 8'er, Can Korkmaz ve Doğuş Özdemiroğlu 6'şar, Hakan Sayılı ile Aaron White ise 2'şer sayı üretti.
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