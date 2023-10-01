Darüşşafaka, yeni sezona Beşiktaş galibiyetiyle başladı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:57

Güncelleme: 01.10.2023 - 17:57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı ile karşılaştı.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 64-61 kazandı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Tofaş'ı konuk edecek. Darüşşafaka ise deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.