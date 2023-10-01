Darüşşafaka, yeni sezona Beşiktaş galibiyetiyle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 64-61 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:57
Darüşşafaka, yeni sezona Beşiktaş galibiyetiyle başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı ile karşılaştı.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 64-61 kazandı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Tofaş'ı konuk edecek. Darüşşafaka ise deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.


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Darüşşafaka Lassa Beşiktaş Emlakjet Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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