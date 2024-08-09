David De Gea'nın yeni takımı belli oldu!

Serie A ekiplerinden Fiorentina, David De Gea'yı transfer ettiğini resmen duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:20
David De Gea'nın yeni takımı belli oldu!
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Son olarak Manchester United forması giyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan deneyimli kaleci David De Gea'nın yeni takımı resmiyet kazandı.

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, 33 yaşındaki David De Gea'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan David De Gea, 2011-12 sezonu başında Manchester United'a 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.


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