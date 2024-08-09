Fernando Muslera, Galatasaray ile 14. sezonunda

Galatasaray'da resmi maçlarda en çok forma giyen yabancı futbolcu olan Fernando Muslera, Süper Lig'de de 14. sezonuna başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:17
Fernando Muslera, Galatasaray ile 14. sezonunda
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Galatasaray'a 2011-2012 sezonu yaz döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, istikrarıyla sarı-kırmızılıların efsaneleri arasına girdi. 

Galatasaray'da resmi maçlarda en çok forma giyen yabancı futbolcu olan Kaptan Muslera, Süper Lig'de de 14. sezonuna başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda aynı zamanda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu da olan 38 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


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