Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:16

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:16

Sözleşmesi elinde bulunan David de Gea’nın La Liga takımlarından Real Betis’e transfer olacağı iddia edildi.

Sözleşmesi elinde bulunan David de Gea'nın yeni takımı belli oluyor.

Goal'de yer alan habere göre, ismi uzun süre Bayern Münih ile anılan ve Thibaut Courtois’in sakatlığının ardından Real Madrid’in de gündemine gelen David de Gea’nın La Liga takımlarından Real Betis’e transfer olacağı iddia edildi.

TEN HAG HATALARI AFFETMEDİ

Manchester United’ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag’ın bir yıl daha takımda kalması beklenen De Gea’yı gönderme kararında ise dünyaca ünlü kalecinin son sezonundaki dalgalı performansı etkili oldu.

Manchester Evening News’te yer alan haberde, Ten Hag’ın De Gea ile yolları kararı almasında Sevilla, West Ham ve FA Cup finalinde Manchester City karşısında alınan yenilginin etkili olduğu belirtildi. Manchester United’a Sir Alex Ferguson yönetiminde transfer edilen De Gea, İngiliz ekibinin Premier Lig’deki son şampiyonluğunda kaleyi koruyan isim olarak tarihe geçmişti.