David Okereke seriye bağladı: Gaziantep FK'ye tek gol yetti!
Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönetiminde oynanan maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.
Ligde üst üste 3. maçında gol atan Okereke, toplamda 4. golüne ulaşmış oldu.
GAZİANTEP FK EVİNDE SERİYE BAĞLADI
Bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselten Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Selçuk İnan'ın öğrencileri, süreçte; Konyaspor, Göztepe, Başakşehir ve Çaykur Rizespor'u iç sahada mağlup etmiş oldu.
Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Çaykur Rizespor ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Rizespor evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
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