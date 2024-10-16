Davinson Sanchez attı: Kolombiya farka koştu!
Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nin 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Şili'yi 4-0 mağlup etti.
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri 10. hafta maçında Kolombiya, sahasında Şili ile karşılaştı. Roberto Melendez Stadı'nda oynanan maçı Kolombiya 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 82. dakikada Jhon Duran ve 90+2 dakikada Luis Sinisterra kaydetti.
SANCHEZ GOLLE KATKI VERDİ
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Kolombiya puanını 19'a çıkardı. Şili ise 5 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Kolombiya, Uruguayla karşılaşacak. Şili ise Peru'ya konuk olacak.
Etiketler: #Davinson Sanchez #Kolombiya #Şili #uefa uluslar ligi
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