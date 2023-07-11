Karl Toko Ekambi kimdir, nereli, kaç yaşında? Karl Toko Ekambi hangi takımlarda futbol oynadı?

Fransız basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin geçen sezon Rennes'de kiralık oynayan Karl Toko Ekambi'yi transfer etmek istediğini yazdı. Futbolseverler, Karl Toko Ekambi'nin kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Karl Toko Ekambi kimdir, nereli, kaç yaşında? Karl Toko Ekambi hangi takımlarda futbol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:35
Karl Toko Ekambi kimdir, nereli, kaç yaşında? Karl Toko Ekambi hangi takımlarda futbol oynadı?
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Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, geçen sezon Rennes'de kiralık olarak olarak forma giyen Olympique Lyon'un sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde Lyon ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Ekambi'nin Fransız ekibinden ayrılmak istediği belirtilirken, gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Peki, Karl Toko Ekambi kimdir, nereli, kaç yaşında? Karl Toko Ekambi hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Karl Toko Ekambi hakkında merak edilenler...

TOKO EKAMBİ KİMDİR?

Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1992 yılında Fransa'nın Paris şehrinde doğdu. Karl Toko Ekambi aslen Kamerunludur. Sol kanat ve forvet mevkilerinde forma giyen tecrübeli futbolcu kariyerine Paris FC altyapısında başladı. Sırasıyla Sochaux, Angers, Villareal formaları giydi.

Ekambi, bu sezon Lyon formasıyla 38 maçta, 12 gol, 7 asist kaydetti. Ekambi, Kamerun Mlli Takımı'nda da 33 kez sahaya çıkıp, 3 gol attı. Karl Toko Ekambi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

KARL TOKO EKAMBİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2010-2014     Paris FC

2014-2016     Sochaux

2016-2018     Angers

2018-2020     Villarreal

2020     Lyon (kiralık)

2020-     Lyon

2023-     Rennes 

TOKO EKAMBİ BAŞARILARI

Kamerun

Afrika Uluslar Kupası: 2017

Bireysel

Ligue 2 Yılın Takımı: 2014-15

Prix Marc-Vivien Foé: 2018

La Liga'da Ayın Oyuncusu: Ekim 2019


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